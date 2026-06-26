Transfer sürprizi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için Beşiktaş devrede
Futbol Koordinatörü Önder Özen ve İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi listye ekledi. Siyah-beyazlı kulübün, 2022 yılında Fenerbahçe'ye imza atan genç futbolcu ile ilgilendiği konuşuluyor.
- Beşiktaş, 20 yaşındaki oyuncu İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.
- Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı için Clermont ile de görüşmelerde sona yaklaştı.
- Beşiktaş'ın transfer listesine İtalya'nın Pisa ekibinde forma giyen İsak Vural da dahil edildi.
- İsak Vural, 2022-2023 sezonunu Fenerbahçe'de geçirmiş 20 yaşında bir orta saha oyuncusudur.
- İsak Vural, Pisa'da 16 maçta 1 asist yapmış olup, takımı Serie A'dan Serie B'ye düşmüştür.
Yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki oyuncu için Clermont'la da görüşmelerde sona gelindiği öğrenilirken, transferin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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YENİ HEDEF İSAK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Fakılı'nın yanı sıra İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen İsak Vural'ı da transfer listesine dahil etti. 2022-2023 sezonunu Fenerbahçe altyapısında geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübünden bilgi istendiği aktarıldı.
16 MAÇTA 1 ASİST
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İsak Vural, geçtiğimiz yaz Frosinone'den 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Pisa'da 16 maçta 1 asist yaptı. Genç oyuncunun takımı, Serie A'dan Serie B'ye düştü.