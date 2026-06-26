Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci’yi transfer listesine aldı.

MURAD TAMER - Çekya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki kaptanı olan 27 yaşındaki Krejci için Leeds’in de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Wolverhampton’ın, Girona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci’nin satın alma opsiyonunu geçen hafta resmen devreye soktuğu ve transferin toplam maliyetinin 26 milyon sterline ulaştığı kaydedildi.

TECRÜBESİ YÜKSEK

Championship’e düşen İngiliz ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Krejci’nin geleceğine ilişkin kararın, Dünya Kupası’nın ardından netleşmesi bekleniyor. 1,91 boyundaki Çek stoperin piyasa değeri 22 milyon avro. Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle yönetim, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit’i gündemine aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası