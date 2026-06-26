Beşiktaş'tan İngiltere'ye transfer çıkarması: Çek kaptan listede
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci’yi transfer listesine aldı.
- Wolverhampton, Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci'nin satın alma opsiyonunu devreye soktu.
- Transferin toplam maliyeti 26 milyon sterline ulaştı.
- Championship'e düşen İngiliz ekip, oyuncuyu takımda tutmak istiyor ancak yaz dönemindeki teklifleri değerlendirebilir.
- Krejci'nin geleceğiyle ilgili karar Dünya Kupası sonrası netleşecek.
- 1,91 boyundaki Çek stoperin piyasa değeri 22 milyon avro.
- Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali nedeniyle yönetim, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit'i gündemine aldı.
MURAD TAMER - Çekya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki kaptanı olan 27 yaşındaki Krejci için Leeds’in de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Wolverhampton’ın, Girona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci’nin satın alma opsiyonunu geçen hafta resmen devreye soktuğu ve transferin toplam maliyetinin 26 milyon sterline ulaştığı kaydedildi.
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TECRÜBESİ YÜKSEK
Championship’e düşen İngiliz ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Krejci’nin geleceğine ilişkin kararın, Dünya Kupası’nın ardından netleşmesi bekleniyor. 1,91 boyundaki Çek stoperin piyasa değeri 22 milyon avro. Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle yönetim, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bilal Bayazit’i gündemine aldı.