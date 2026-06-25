Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna, Moskova yönetimine karşı kapsamlı bir saldırı planını devreye aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’yı savaşı sonlandırmaya zorlamak için 40 günlük etki operasyonunu onayladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'yı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

SBU'nun Rusya'ya yönelik düzenlediği kısa ve uzun menzilli saldırılarını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ayrıca SBU'ya bağlı birimlerin cephedeki faaliyetleri hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Saldırı planı onaylandı! Rusyaya 40 gün sürecek etki operasyonu düzenlenecek

GİZLİ SERVİS YÜRÜTECEK

Zelenskiy, SBU'nun Rusya'daki hedeflere yönelik bir saldırı planı hazırladığını bildirerek, "Saldırgan devleti, savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla gizli servisin (SBU) 40 günlük etki (saldırı) operasyonunu onayladım." ifadesini kullandı.

PETROL TESİSLERİ VURULDU

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'daki iki petrol rafinerisi ve Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da farklı hedeflere uzun menzilli silahlar kullanarak saldırılar yaptıklarını açıkladı.

Saldırı planı onaylandı! Rusyaya 40 gün sürecek etki operasyonu düzenlenecek

Ukrayna ordusunun bu gece Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki "Poltavskaya" petrol deposuna saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) bu sabah, Ufa'daki iki rafineriye, Bashneft-Ufaneftekhim ve Novo-Ufimskiy'e saldırılar düzenledi. Burası, cephe hattından 1500 kilometre uzaklıkta yer alıyor."

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına da uzun menzilli silahlarla karşılık verdiklerini belirterek, "Ruslar gerçek diplomasiyi düşünmeli ve tekrar birilerini kandırmaya veya zaman kazanmaya çalışmamalıdır. Savaş sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

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