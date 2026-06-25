Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin Türk şirketinin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Rutte, Türkiye'deki zirvenin Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli olduğunu ifade etti.

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesi ittifağın liderinden dikakt çekici açıklamalar geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

'TARİHİN EN ÖNEMLİ ZİRVESİ' MESAJI

Ankara'daki zirveinin tarihi öneminin altını çizen Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" sözlerini kullandı.

Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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