NATO Zirvesi öncesi Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda kişi tutuklandı, aralarında akademisyen de var
Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamındaki yasak kararlarının ardından emniyet ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Başsavcılık koordinesinde DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik baskınlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 24'ü tutuklandı.
- Ankara Valiliği, 36. NATO Zirvesi'nin güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için güvenlik önlemlerini en üst seviyeden alıyor.
- Valiliğin yasak kararlarının ardından emniyet ve jandarma ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Operasyonlarda DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi N.Ö. ve Doç. Dr. E.M. ile birlikte toplam 24 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
- Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor.
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeden alıyor.
Valiliğin aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
209 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi N.Ö., Doç. Dr. E.M. ile birlikte 24 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.