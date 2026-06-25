Tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik sunulan tarım finansmanı desteği, üreticilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında finansman imkanı sağlıyor. Tarım finansmanının kapsamı, başvuru şartları ve kimlerin yararlanabileceği üreticiler tarafından araştırılıyor.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla sunulan tarım finansmanı, üreticilerin üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu finansal kaynağa daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Devlet destekli ve standart finansman seçenekleriyle sunulan bu uygulama, uygun kâr payı oranları ve esnek ödeme planlarıyla öne çıkıyor.

TARIM FİNANSMANI NEDİR?

Tarım finansmanı, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması amacıyla sunulan finansman desteğidir. Üreticiler; ekipman, makine, tohum, gübre, yem, ilaç ve benzeri üretim giderlerini karşılamak için bu finansman modelinden yararlanabiliyor. Tarımsal üretimin devamlılığını desteklemeyi amaçlayan sistem, üreticilerin nakit akışını koruyarak üretim faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Tarım finansmanı kapsamında üreticilere Türk lirası cinsinden finansman kullandırılıyor. Üreticiler, üretim döngülerine uygun ödeme planları oluşturabilirken, sözleşme süresi boyunca işlem tutarı ve vade için sabit kâr payı ile ödeme yapabiliyor. Ayrıca finansman sayesinde satıcılara peşin ödeme yapılabilmesi, peşin alımlarda indirim veya iskonto fırsatlarından yararlanılmasını da mümkün hale getiriyor.

Tarım finansmanı nedir, kimler yararlanabilir?

TARIM FİNANSMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Tarım finansmanından, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişiler yararlanabiliyor. Üreticinin faaliyet alanının ve başvuru şartlarının, ilgili yıl için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen kriterleri karşılaması halinde devlet destekli finansman imkânından faydalanması mümkün oluyor. Böylece uygun şartları sağlayan üreticiler, düşük kâr payı oranlarıyla finansmana erişebiliyor.

Finansman koşulları; üretim alanına, başvuru kriterlerine ve finans kuruluşlarının değerlendirmelerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel şartların ve destek kapsamının ilgili kurumdan öğrenilmesi önem taşıyor.