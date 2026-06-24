Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | İbrahim Sadri Sineması
Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi, film ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | İbrahim Sadri Sineması
Kaydet
Kültür - Sanat az önce
Yaz sezonu boyunca farklı sanatçıların performansları ve etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.
- ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 3 Temmuz'da Mor ve Ötesi'nin akustik performansıyla yaz sezonunu açıyor.
- Edirne Bienali'nin ilk edisyonu 28 Haziran'a kadar devam ediyor ve 23 ülkeden 218 sanatçıyı bir araya getiriyor.
- “İbrahim Sadri Sineması” adlı interaktif gösteri, 28 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
0:00 0:00
1x
MURAT ÖZTEKİN - ENKA Açıkhava Tiyatrosu, yaz sezonunu 3 Temmuz’da rock müzik gruplarından Mor ve Ötesi’nin akustik performansıyla açıyor.
>>23 ülkeden 218 sanatçıyı bir araya getiren Edirne Bienali’nin ilk edisyonu 28 Haziran’a kadar devam ediyor.
>> “İbrahim Sadri Sineması” adlı interaktif gösteri, 28 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde sanatseve
ÖNERİLEN HABERLER
KÜLTÜR - SANAT
Müziğin dev isimleri İstanbul'da: Dünyaca meşhur sanatçılar geliyor
rlerle buluşacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR