Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi, film ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - ENKA Açıkhava Tiyatrosu, yaz sezonunu 3 Temmuz’da rock müzik gruplarından Mor ve Ötesi’nin akustik performansıyla açıyor.

>>23 ülkeden 218 sanatçıyı bir araya getiren Edirne Bienali’nin ilk edisyonu 28 Haziran’a kadar devam ediyor.

>> “İbrahim Sadri Sineması” adlı interaktif gösteri, 28 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde sanatseve

rlerle buluşacak.

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