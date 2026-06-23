2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında attığı iki golle tarihe geçen Cristiano Ronaldo, maç sonunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci haftasında Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçti.

Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkaran Portekizli yıldız, Lionel Messi hakkında yöneltilen soruya verdiği kısa cevapla gündem oldu.

"MESSI'NİN GOLLERİ UMURUMDA DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ronaldo'ya, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını ele geçiren Lionel Messi hatırlatıldı. Messi sorusunu geçmek istediğini söyleyen Ronaldo, "Messi'nin golleri umurumda değil. Diğer soruya geçelim." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!

"EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER AMA BURADAYIM!"

Son günlerde kariyeriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen 41 yaşındaki futbolcu, "Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava oluşturuldu ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum." şeklinde konuştu.

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