2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'ndaki Özbekistan maçında duble yapan 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo, üç rekor birden kırdı. Portekizli yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken aynı zamanda turnuva tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Katıldığı 6 Dünya Kupası'nda 10. golünü atan Ronaldo, efsane isim Eusebio'yu geçerek Dünya Kupası tarihinde Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu.

Dünya Kupası'nda Özbekistan ile karşılaşan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, gollerine devam ederken adını tarihe bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Houston'da oynanan mücadelede Portekiz'in yıldızı Ronaldo, karşılaşmanın 6 ve 39. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak önemli bir başarıya imza attı.

RONALDO'DAN İKİ GOL, ÜÇ REKOR

Altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, aynı zamanda turnuva tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Dünya Kupası'nda 10. golünü atan Ronaldo, Eusebio'yu geçerek Dünya Kupası tarihinde Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu.

Cristiano Ronaldo

ALTI FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN TEK İSİM

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alarak 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giydi.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek etti.

Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 6 farklı Dünya Kupası'nda toplam 23 maçta 10 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2026'ya kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip oldu.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

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