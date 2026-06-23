2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı ve son müsabakalar öncesi bir üst tura göz kırptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, Fabio Cannavaro'nın çalıştırdığı Özbekistan ile karşılaştı.

PORTEKİZ'DEN GOL SAĞANAĞI

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadelede Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov kendi kalesine ve 87. dakikada Rafael Leao attı.

Bu skorla grupta puanını 4 yapan Portekiz, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Özbekistan ise henüz puanla tanışamadı. Portekiz, K Grubu'nun son maçında Kolombiyalı ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.

Portekiz - Özbekistan

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Özbekistan maçında duble yapan 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo; altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken turnuva tarihinde bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Katıldığı 6 Dünya Kupası'nda 10. gole ulaşan Ronaldo, efsane isim Eusebio'yu geçerek Dünya Kupası tarihinde Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu.

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