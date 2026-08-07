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Spor

Fenerbahçe'ye mi geliyor? Benfica'dan Pavlidis için transfer açıklaması

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Fenerbahçe'ye mi geliyor? Benfica'dan Pavlidis için transfer açıklaması

Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Marco Silva, UEFA Avrupa Ligi'nde 6-1 kazandıkları Hearts maçının ardından yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun takım için önemli bir isim olduğunu belirtti ve transfer sorusunu cevapladı.

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Benfica, konuk ettiği Hearts'ı 6-1 mağlup etti. Portekiz ekibinin farklı kazandığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Marco Silva, Fenerbahçe'nin forvet takviyesi için gündeminde olan Vangelis Pavlidis'le ilgili de konuştu.

PAVLIDIS İÇİN FENERBAHÇE SORUSU

Marco Silva'ya, "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla 3 maçta 5 gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye muhtemel transfer söylentilerinin olduğu dönemde, son zamanlardaki halini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Marco Silva
Başlık ResmiMarco Silva
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"GERÇEK BİR PROFESYONEL"

Deneyimli teknik direktör, "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların konsantrasyonu etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir. Pavlidis gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor” açıklamasını yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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