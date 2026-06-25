Son yılların en kolay sınavı riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten uzmanlar, daralan aday kitlesi ve yüksek performans sebebiyle sıralama beklentilerinin tahminlerin altında kalabileceğini vurgulayarak adayları temkinli olmaya çağırdı.

YKS sona erdi, gözler tercih sürecine çevrildi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, adayların kafasını karıştıran “puan yığılması” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ünsal, sıkışıklık ya da yığılma kavramının çoğu zaman yanlış yorumlandığını belirterek, bunun puanla değil puan-sıralama ilişkisiyle ilgili olduğunu vurguladı. “Sıralama sıkışmaz. Sadece belirli puan aralıklarında öğrenci sayısı artabilir ya da azalabilir” diyen Ünsal, tercihlerin puana göre değil sıralamaya göre yapılacağını hatırlattı.

YKS bitti, zorlu tercih maratonu başlıyor, uzmanlar uyarıyor: Beklentiyi büyütmeyin sıralamalar zorlayabilir

Tercih sürecinde sıralamanın esas alınması gerektiğini ifade eden Ünsal “Sıralamasını referans alan aday, gücünün yeteceği program aralığını rahatlıkla oluşturur. Puanı referans alanlar için yığılma, çoğu zaman bir sığınak limanı ve başarısızlığın savunma mekanizmasıdır” dedi.

Yığılmanın sınavdan çok, belirli bölümlere yönelik tercih eğilimlerinden kaynaklanabileceğini dile getiren Ünsal, bu durumda yoğunluğun anlamlı bir mazeret olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

YKS bitti, zorlu tercih maratonu başlıyor, uzmanlar uyarıyor: Beklentiyi büyütmeyin sıralamalar zorlayabilir

YIL KIYASLAMASI YANLIŞ

Ünsal, yıllara göre puan ve sıralama farkına dikkat çekerek somut bir örnek verdi: 2021 yılında TYT’de 300-320 puan aralığında adayların yaklaşık yüzde 2’si yer alırken, 2025’te bu oran yüzde 7’ye çıktı. 2025’te 310 puan alan bir aday 508 bininci olurken, 2021’de aynı puanı alan aday 228 bininci oldu. Tercih yapan biri 508 bini, diğeri 228 bini referans alacağı için puanın bu noktada bir anlamı kalmıyor.

YKS bitti, zorlu tercih maratonu başlıyor, uzmanlar uyarıyor: Beklentiyi büyütmeyin sıralamalar zorlayabilir

Bu nedenle “şu yıl şu yıla benziyor” kıyaslarının sağlıklı olmadığını vurgulayan Ünsal, adayları bu tür karşılaştırmalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Son verilere göre sınavın son yılların en kolay sınavlarından biri olabileceğine dair bir risk bulunduğunu belirten Ünsal, başvuru sayılarındaki düşüşün de başarı oranlarını yükseltebileceğini söyledi. “Daha kolay bir sınav ve daha dar bir aday kitlesi, sıralama beklentilerinin beklenenin altında kalmasına yol açabilir. Adaylar buna hazırlıklı olmalı” ifadelerini kullandı.



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