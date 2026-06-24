Hafta sonu gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından bazı sorular sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alan bir soruda, Handan romanındaki karakter adının "Neriman" yerine "Nermin" olarak yazılması adayların dikkatini çekti. Çok sayıda aday, söz konusu hatanın kafa karışıklığına yol açtığını belirterek sorunun iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), hafta sonu yapılan 3 oturumla tamamlandı. Yaklaşık 2.5 milyon adayın ter döktüğü sınav ardından bazı sorular tartışmaları da beraberinde getirdi. İddialara göre soruda, Halide Edib Adıvar'ın Handan romanındaki karakterlerden birinin adı "Neriman" olması gerekirken "Nermin" olarak yazıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan tartışmada çok sayıda kullanıcı, sorudaki isim hatasının adayların doğru cevaba ulaşmasını zorlaştırabileceğini öne sürdü, bu nedenle ilgili sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili gözler, sınav sorularına ilişkin değerlendirme yapacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi.

HANDAN ROMANI HAKKINDA

Handan, Halide Edib Adıvar'ın mektupları bir araya toplayıp oluşturduğu eseridir. İlk olarak 1912 yılında yayımlanmıştır. Türk edebiyatında kadın psikolojisini anlatan ilk eserdir.

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