Sıcak hava dalgası ile kavrulan Avrupa'da sıcaklık rekorları peş peşe geliyor. 1947'den bu yana en sıcak geceyi yaşayan Fransa'da termometreler gece saatlerinde 22 dereceye kadar çıktı.

Fransa'da "hava durumu kayıtlarının alınmaya başladığı 1947'den bu yana en sıcak gece" yaşandı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 30 farklı istasyondan alınan ölçümlerin ortalamasıyla hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi 22 dereceye ulaştı.

Gece bile 22 derece! Tarihin en sıcak gecesini yaşadılar: Fransa kavruluyor

SICAKLAR ÜLKEDE HAYATI FELÇ ETTİ

22 Haziran’ı 23 Haziran’a bağlayan gece 21,6 ile kırılan "en sıcak gece rekoru" bir kez daha kırılmış oldu.

Böylece dün gece, "ülkede hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gece" olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapı hizmetlerine hayatı olumsuz etkiliyor.

YAKLAŞIK 14 BİN OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ YA DA SAAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında yaklaşık 3 bin 500 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Geffray, ayrıca 10 bin okulda da eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gidildiğini veya uygun hale getirilmiş mekanlarda derslerin yapıldığını kaydederek, bu sayıların değişebileceğine işaret etti.

Gece bile 22 derece! Tarihin en sıcak gecesini yaşadılar: Fransa kavruluyor

DEMİR YOLU TRAFİĞİNDE AKSAMA

Fransız demir yolu şirketi SNCF, aşırı sıcaklıklar nedeniyle özellikle altyapı hizmetlerinin zarar görmemesi için özellikle eski trenleri kapsayacak şekilde bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Ülkenin Nouvelle-Aquitaine bölgesinde bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde bölgeler arası tren seferleri iptal edildi. SCNF, tren biletlerini iptal etmek ya da değiştirmek isteyen yolculara bu hizmeti ücretsiz sağlayacaklarını duyurdu.

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İÇME SUYU KISITLAMASI

Val d'Oise vilayetinde su hizmeti veren Veolia şirketinden yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle Val d'Oise'de içme suyu talebi yüzde 30 arttı.

Sondajın artan talebi karşılayamaması sonucu Val d'Oise'e bağlı 9 kentte yaklaşık 12 bin kişi için 23 Haziran akşamından itibaren içme suyu kısıtlamasına gidildi.

Veolia şirketi, ilgili kentlerde şişe suyu dağıtımı yaptı.

Gece bile 22 derece! Tarihin en sıcak gecesini yaşadılar: Fransa kavruluyor

NÜKLEER REAKTÖRLERDE FAALİYET DURDURULDU

Fransız elektrik şirketi EDF sıcak hava dalgasının yarattığı çevresel kısıtlar nedeniyle Nogent-sur-Seine’deki nükleer santralde üç reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Fransa’da faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Enedis ise yüksek sıcaklıklar kaynaklı elektrik kesintisi riskinin oldukça yüksek olması nedeniyle hızlı müdahale ekiplerini devreye soktuğunu açıkladı.

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