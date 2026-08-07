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Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek iddiaları yalanladı

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Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek iddiaları yalanladı

Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Demirtaş çerçeve yasadan yararlanmayacak" şeklinde bir beyanının olmadığını belirtti.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM'ye sunulan çerçeve yasa Meclis Komisyonu'ndan görüşülüyor.

Yasal düzenleme sonrası tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın geleceği de tartışma konusu oldu.

Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek'ten açıklama
Başlık ResmiSelahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek'ten açıklama

BAKAN GÜRLEK İDDİALARI YALANLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanmayacak" dediği iddiaların ardından Bakan Gürlek'ten yalanlama geldi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e özel açıklamada bulunan Bakan Gürlek, böyle bir beyanının olmadığını ifade etti.

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Bakan Gürlek'ten yasal düzenleme açıklaması: Şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek düzenleme yapmadık

Atik, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası

Adalet Bakanı’ndan TGRT Haber'e özel açıklama

Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek iddiaları yalanladı
Başlık ResmiSelahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Bakan Gürlek iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Böyle bir açıklama yapmadım”

Bugün yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç ise, çerçeve yasanın Demirtaş’ı kapsadığı yönünde."

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