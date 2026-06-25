Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar Hollanda'da alarm seviyesine ulaştı. Ülke tarihinde ilk kez sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm ilan edilirken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Hollanda'da tarihi bir karara neden oldu. Ülke, aşırı sıcaklar nedeniyle tarihinde ilk kez kırmızı alarm ilan etti.

Hollanda Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, cuma günü için ülkenin büyük bölümünde "tehlikeli" hava koşulları uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği bildirildi.

12 EYALETİN 8'İNDE GEÇERLİ

Yetkililer, vatandaşlara sıcak havanın oluşturabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Durum tehlikeli. Hükümetin ve acil durum ekiplerinin tavsiyelerine uyun" ifadeleri kullanıldı.

AFP'nin haberine göre kırmızı alarm, ülkenin 12 eyaletinden 8'inde uygulanırken, kuzey bölgeleri ile güneydeki Zeeland eyaletinde turuncu alarm devam edecek. Önlemlerin en az cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Aşırı sıcaklar ulaşımda da aksamalara yol açtı. Hollanda demiryolu işletmesi, yüksek sıcaklıkların ray altyapısında oluşturabileceği riskler nedeniyle bazı tren seferlerini azaltma kararı aldı.

Altyapı Bakanı ise vatandaşlara, zorunlu olmadıkça karayollarının kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası