Avrupa'yı etkisi altına alan ve bazı ülkelerde 40 derecenin üzerine çıkan "ejderha sıcakları" hayatı felç etti. Fransa'da aşırı sıcaklarla bağlantılı olaylarda 5 günde 40 kişi boğularak öldü. Gözler şimdi Türkiye'ye çevrilirken, uzmanlardan peş peşe dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Avrupa, son yılların en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Uzmanların "ejderha sıcakları" olarak adlandırdığı sistem Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkede termometreleri 40 derecenin üzerine taşıdı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde hayat durma noktasına gelirken, can kayıpları da yaşandı.

Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana sıcak havayla bağlantılı olaylarda 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Avrupa genelinde ise aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık riskleri ve yangın tehlikesi alarm veriyor.

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AVRUPA'YI KAVURAN SICAK HAVA TÜRKİYE'YE DE ULAŞACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'e göre Türkiye'de önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak ancak Avrupa'da görülen ekstrem seviyelerin şimdilik beklenmediği belirtiliyor.

Öztel, özellikle 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine dikkat çekerek, "Bu iki günün bugünlerden 5 ila 7 derece daha sıcak geçmesini bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklık ay sonunda 32-33 dereceye, bazı ilçelerde ise 34 dereceye kadar yükselebilir" dedi.

Avrupa'yı kavuran "ejderha sıcakları" Türkiye'ye gelir mi? 30 Haziran'a dikkat!

"POYRAZ ŞİMDİLİK RAHATLATIYOR"

Uzman isme göre Karadeniz'in görece serin kalması ve kuzeyden esen rüzgarlar Marmara Bölgesi'nde sıcaklık hissini azaltıyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Bursa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında hissedildiğini belirten Öztel, buna rağmen kuvvetli rüzgarların zaman zaman risk oluşturabileceğini söyledi.

Avrupa'yı kavuran "ejderha sıcakları" Türkiye'ye gelir mi? 30 Haziran'a dikkat!

HAVA FORUM'DAN "EJDERHA SICAKLARI" UYARISI

Öte yandan Hava Forum da Avrupa'daki sıcak hava sistemine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Fransa'daki ejderha sıcakları cuma günü Almanya'ya doğru hareket edecek. Berlin'de bugün 28 derece olan sıcaklık hafta sonu 41 dereceye çıkacak" denildi.

İstanbul için ise şimdilik rahatlatan bir değerlendirme yapıldı. Hava Forum, "İstanbul'da ejderha sıcaklarını 29-30 Haziran'a kadar beklemiyoruz. Bu tarihlere kadar poyraz etkisiyle rahatız. Sonrasında ejderha sıcakları kafasını bize çevirirse canımız sıkılabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'yı kavuran "ejderha sıcakları" Türkiye'ye gelir mi? 30 Haziran'a dikkat!

TEMMUZUN İLK HAFTASINDA SERİNLİK İHTİMALİ

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'e göre sıcaklık artışının ardından Temmuz ayının ilk haftasında sınırlı da olsa bir serinleme yaşanabilir.

Öztel, sıcaklıklarda 2 ila 4 derecelik düşüş görülebileceğini belirterek, Temmuz'un ilk günlerinin aşırı sıcaklar olmadan geçme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

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