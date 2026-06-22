İtalya’yı etkisi altına alan Afrika sıcakları nedeniyle “kırmızı alarm” verilen kent sayısı 16’ya yükseldi. Yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yaparken, turistler ise “Nefes almak bile zor” diyerek bunaltıcı sıcaklardan şikâyet ediyor.

İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm verilen kent sayısı arttı.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

SAĞLIK BAKANLIĞI HALKI UYARDI

İtalya Sağlık Bakanlığınca, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkisini artırarak sürdüğü belirtilerek, aşırı sıcaklara maruz kalacak kentlere ilişkin 3 günlük "uyarı" bülteni yayımlandı.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

16 KENT İÇİN KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ülkede dün için 8 kentte "kırmızı" alarm ilan eden Bakanlık, bugünden itibaren 24 Haziran Çarşamba'ya kadar "kırmızı" alarm verilen kent sayısını artırdı. Buna göre, Bakanlık, bugün başkent Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Verona olmak üzere 12 kenti "kırmızı" ile en yüksek risk taşıyan yerler arasına alırken; yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlere Ancona, Venedik, Viterbo’yu ekleyerek bu sayıyı 15'e çıkardı.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

Bakanlık, 24 Haziran'da da Latina'nın "kırmızı" kategoriye alınan kentlere ekleneceğini ve sayının 16'ya çıkacağını bildirdi.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

DIŞARI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, "sıcaktan korunabilmek için 11.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkılmaması" çağrısını yineledi.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

TURİSTLER DE ŞİKAYETÇİ, ÇEŞMELERİN ÖNÜNDE KUYRUK UZADI

Roma, Milano, Floransa gibi kentlerde, turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

"Kırmızı" alarm verilen kentlerden Torino'da da geçen hafta sonu boyunca bunaltıcı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının arttığı ve bunun da elektrik şebekelerini zorladığı, bazı kesinti ve arızalara sebebiyet verdiği basına yansıdı.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

"HAVA İNANILMAZ DERECEDE SICAK"

Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan’ın merkezi olan Aziz Petrus Meydanı’nı gezmeye gelen Avusturyalı Elena Salanti, "Gerçekten can sıkıcı. Burada 4 günlük bir geziye çıktık ve sadece sabahları ile öğleden sonra dışarı çıkabiliyoruz çünkü gün içinde hava inanılmaz derecede sıcak. Gerçekten çılgınca." ifadesini kullandı.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

"ÖLECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

ABD'li turist Cinthia Salazar da havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bazen dayanılması gerçekten zor oluyor. Hatta kimi zaman ölecekmişim gibi hissediyorum. Ama genel olarak eğer ara vererek gezerseniz, bol su içerseniz ve aktiviteler arasında gölge bir yer bulabilirseniz, bunun üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum." dedi.

Afrika sıcakları Avrupa'yı kavuruyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi, nefes alınmıyor...

Salazar, bu tarihlere seyahatlerini ayarladıklarını, başka seçenekleri olmadığını dile getirerek, "Hava durumunu kontrol edemeyiz. Bu yüzden, yılın bu döneminde buraya gelmenin bir bedeli olarak bunu kabullenmek zorundayız." diye konuştu.

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