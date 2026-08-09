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Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

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Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenime dönme imkanı sağlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz” dedi. Kimler kapsam dışında? Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar…

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kanunun detaylarına ilişkin yapılan yazılı bir açıklama yaptı.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu kapsamda, hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsayan düzenlemeden, kanunda belirtilen istisnalar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de yararlanabilecek.

Kanunda açıkça istisna tutulan durumlar dışında, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler yeniden üniversiteye dönebilecek. Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

BAŞVURU İÇİN SÜRE 4 AY

Öğrencilerin yeniden öğrenim hakkından yararlanabilmeleri için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

ASKERDEKİLERDE FAYDALANABİLECEK

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kapsamdaki kişilerin, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor. Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri ise 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yapılacak.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

YATAY GEÇİŞ VE AÇIKÖĞRETİM İMKANI

Düzenlemeyle yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş imkanı da tanınıyor. Buna göre öğrenciler, ÖSYS/YKS puanlarının giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olması halinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak belirlenecek.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

Düzenlemeden yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu geçişe ilişkin usul ve esasları belirlemeye YÖK yetkili olacak.

MAHKUMLAR KAPSAM DIŞI

Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutulacak.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

Anayasa'nın 132'nci maddesi uyarınca özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler kapsam dışında tutuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilen öğrenciler hakkında da düzenleme hükümleri uygulanmayacak.

Heyecanla bekleniyordu! Öğrenci affı yürürlükte! Kimler kapsam dışında? YÖK açıkladı

“HAYALLERİ YARIM KALSIN İSTEMİYORUZ”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu kanun ile yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affı düzenlemesinin hayata geçtiğini belirtti. Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz. Öğrencilerimizi yeniden üniversitelerimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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