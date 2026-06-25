Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi planlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Nübel'e teklifte bulunduğu konuşuluyor.

Championship play-off mücadelesinde Millwall ve Middlesbrough'yu devirerek Premier Lig'e yükselen Hull City, sezona yeni bir kaleciyle başlamak istiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Alexander Nübel

NÜBEL'DEN HULL CITY'YE CEVAP

Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City, kaleci transferi için adaylardan biri olan Alexander Nübel'e iddialı bir teklifte bulunurken; Stuttgart forması giyen Alman kaleci, daha cazip bir transfer için bekliyor.

Acun Ilıcalı

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 29 yaşındaki file bekçisi ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği haberleri çıkmıştı.

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