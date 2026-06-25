Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'a Premier Lig'den rakip: Acun Ilıcalı, Dünya Kupası'ndaki ismin peşinde
Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi planlayan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Nübel'e teklifte bulunduğu konuşuluyor.
Özetle DinleBeşiktaş'a Premier Lig'den rakip: Acun Ilıcalı, Dü...
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Spor az önce
Hull City, Premier Lig'e yükselmesinin ardından kaleci transferi için Beşiktaş'ın listesindeki Alexander Nübel'e teklif götürdü.
- Hull City, Championship play-off'larını kazanarak Premier Lig'e yükseldi.
- Kulüp, yeni kaleci transferi arayışında Alexander Nübel'i adaylardan biri olarak belirledi.
- Nübel, Hull City'nin teklifine rağmen daha iyi bir transfer için bekleyişini sürdürüyor.
- Alman kaleci ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.
- Alexander Nübel'in piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 29 yaşındaki Nübel, Almanya Milli Takımı'nda da yer alıyor.
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Championship play-off mücadelesinde Millwall ve Middlesbrough'yu devirerek Premier Lig'e yükselen Hull City, sezona yeni bir kaleciyle başlamak istiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
NÜBEL'DEN HULL CITY'YE CEVAP
Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City, kaleci transferi için adaylardan biri olan Alexander Nübel'e iddialı bir teklifte bulunurken; Stuttgart forması giyen Alman kaleci, daha cazip bir transfer için bekliyor.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 29 yaşındaki file bekçisi ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği haberleri çıkmıştı.
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