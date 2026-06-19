Hull City, Beşiktaşlı oyuncuyu istiyor: Premier Lig için resmi teklif!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele edecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Hull City'nin, kaleci takviyesi planladığı ve Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Ersin Destanoğlu'na teklifte bulunduğu belirtildi.
- Hull City, 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklifini sundu.
- Ersin Destanoğlu, Beşiktaş ile tekrar görüşecek ve son görüşmelerin ardından kararını verecek.
- Destanoğlu, Beşiktaş altyapısından yetişti ve 2018'de A takıma yükseldi.
- 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla 204 maça çıktı ve 5 kupa kazandı.
Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City'de yeni sezonun transfer ve kadro planlaması devam ediyor. Kaleci takviyesi yapmak isteyen Hull City'de gündeme gelen son isim Ersin Destanoğlu oldu.
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HULL CITY PEŞİNDE
beIN Sports'un haberine göre; Hull City, Beşiktaş altyapısından yetişen ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan milli futbolcuya resmi teklifini yaptı. Teklifleri değerlendiren Destanoğlu'nun, Beşiktaş ile tekrar görüşeceği aktarıldı. 25 yaşındaki kalecinin, son görüşmelerin ardından geleceğiyle ilgili kararını vereceği kaydedildi.
242 MAÇA ÇIKTI, 5 KUPA KAZANDI
Beşiktaş altyapısına 2013 yılında katılan Ersin Destanoğlu, 2018'de A takıma yükseldi. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı takımda 204 maça çıkarken, kalesinde 242 gol gördü. Milli kaleci, 63 maçta ise gole izin vermedi. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası (2) ve TFF Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.