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Uyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu

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Uyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu
Fotoğraf Başlığı Uyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu

Uyum haftası takvimi okulların açılmasına kısa bir süre kala gündem oldu. Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okullar hangi tarihte açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. Buna göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da okulların genel açılış tarihinden bir hafta önce başlayacak. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak/bitecek?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Uyum Haftası, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu
Başlık ResmiUyum haftası ne zaman başlayacak? 1.sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu

VELİLER DE UYUM HAFTASINA DAHİL OLABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.

Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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