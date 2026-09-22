Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'de Jasikevicius'tan şampiyonluk sonrası Beşiktaş itirafı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Jasikevicius'tan şampiyonluk sonrası Beşiktaş itirafı
Başlık ResmiFenerbahçede Jasikeviciustan şampiyonluk sonrası Beşiktaş itirafı

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Tarfin'in Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, siyah beyazlı ekibe karşı oynamanın her zaman zor olduğunu söyledi.

Kaydet
|

Sarı-lacivertlilerde Başantrenör Jasikevicius, oyunculardan Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim ve Wade Baldwin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN ZOR"

Jasikevicius, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktararak "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Onlara karşı kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri ancak aralık ayında değerlendirebileceklerini aktaran Jasikevicius, "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiriyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız." diye konuştu.

Sarunas Jasikevicius
Başlık ResmiSarunas Jasikevicius

MELİH MAHMUTOĞLU: "BEŞİKTAŞ'A HER ZAMAN SAYGI DUYUYORUZ"

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ve siyah-beyazlıların her zaman iyi basketbol oynayan bir ekip olduğunu söyledi.

Sezona kupayla başlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Basketbol Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bizi yoğun bir tempo bekliyor. Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu hedeflerimizden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan ve iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de ilk maçlar her zaman zorlu geçer. Yeni oyuncularımız var, onların da yeni oyuncuları var. İki tarafın da alışması için süre lazım. Sahada iyi bir basketbol olmayabilir ama kazanmak önemliydi. Kupayı müzemize götürdüğümüz için tüm takıma, camiama teşekkür ediyorum. Mutluyuz ama çok fazla vaktimiz yok. Cuma günü Virtus Bologna ile oynayacağız. İnşallah bu sezon kupalarla dolu bir sezon olur. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyorum."

Yeni transferlerin durumuna değinen 36 yaşındaki oyuncu, "Yeni transferlerin hepsinde Avrupa Ligi tecrübesi var. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün sahadaki herkes bu atmosferde iyi oynayabildi. Özellikle bu tarz karşılaşmalarda maçın başı önemli. Biz de iyi başladık, farkı açtık. Sonrasında bazı dakikalarda Beşiktaş geri gelir gibi oldu. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacağız. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur." dedi.

Melih Mahmutoğlu, taraftarın maçta muazzam bir atmosfer oluşturduğunu aktararak "Bizler basketbolcular olarak bu tarz atmosferleden çok keyif alıyoruz. Güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler ve bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi Cuma günü Virtus Bologna maçını bekliyoruz. Yoğun bir Avrupa Ligi serüveni başlıyor. Önümüzde hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Daha yolun çok başındayız. Güzel bir takım ortaya çıktı. İçerde ortam da gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Tarfin
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin

ONURALP BİTİM: "HER ZAMAN KUPALARA AÇIZ"

Fenerbahçe Tarfin'in oyuncusu Onuralp Bitim, yeni sezona kupayla başlamanın kendileri için artık olağan bir durum olduğunu aktararak "Her zaman kupalara açız. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Ondan sonra da sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız. Bu galibiyet de Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun. Onları seviyoruz." dedi.

Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunun kendileri için bir tecrübe olduğunu dile getiren Onuralp, "İlk defa düzenlenen bir organizasyondu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maç takvimi ne kadar doğruydu, bunu tartışabiliriz. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı kalıp buraya döndük. Şimdi kupayı kazandık. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi var." ifadelerini kullandı.

BALDWİN: "FENERBAHÇE, YENİDEN SEZONA KUPAYLA BAŞLADI"

Fenerbahçe Tarfin'in ABD'li oyun kurucusu Wade Baldwin, sezona şampiyon olarak başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Kazandıkları şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Baldwin, "Süper Kupa organizasyonundan kupa alamadık. Şimdi Türkiye'ye döndük. Fenerbahçe, yeniden sezona kupayla başladı. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel." ifadelerini kullandı.

Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi oynadıklarını vurgulayarak "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak. Takımımızda yeni oyuncular var. Onlarla erkenden başarı yakaladık. Sezona onlarla şampiyon olarak başlamak büyük bir fırsat. Çok heyecanlıyız. Şimdi sıradaki maça odaklandık." diye konuştu.

Takımın yeni transferlerine değinen ABD'li oyun kurucu, "Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Süper Kupa'da iyi performans gösterdi. Herkes takıma yavaş yavaş dahil oluyor. Maçları kazanmanın bir yolunu buluyoruz. Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
"PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI"
Fon soruşturmasında yeni detay
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fon soruşturmasında yeni detay! Akın Gürlek: Yurt dışına para kaçırıldığını gördük
Fon soruşturmasında yeni detay! Akın Gürlek: Yurt dışına para kaçırıldığını gördük
Kaydet
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a imalı şaka!
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
Kaydet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.