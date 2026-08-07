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Kepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

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Adana’da oto kilit tamiri yapılan iş yerinde 27 yaşındaki iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik ile 25 yaşındaki Rabia Sultan Mantı ölü bulundu. İki kişinin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir oto kilit tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi.

Kepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu
Başlık ResmiKepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

AYNI İŞ YERİNDE İKİ KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre, sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanlar kepengi açarak içeri girdi. Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik (27) dükkan içerisinde, Rabia Sultan Mantı'yı (25) ise içeride bulunan bir otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Can Çinçik ile Rabia Sultan Mantı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu
Başlık ResmiKepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu
Başlık ResmiKepengi açtılar, dehşetle karşılaştılar! İş yeri sahibi ve genç kadın ölü bulundu

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, iki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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