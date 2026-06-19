Siyah-beyazlı takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Beşiktaş Park'ta (sponsorluk ismiyle TÜPRAŞ Stadyumu) gerçekleştirilen konserler sebebiyle garanti ücret ve ciro payıyla birlikte kulüp kasasına giren toplam para netleşti.

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, yaklaşık 43 bin kapasiteli TÜPRAŞ Stadyumu'nu futbol maçları dışında etkinlikler için de kullanarak, önemli bir gelir kalemi oluşturdu. Konser organizasyonlarının ardından kulüp kasasına giren tutar belli oldu.

İLK ETAPTA 3.5 MİLYON DOLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, stadyumda düzenlenen konser etkinliklerinden ilk etapta 3.5 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamın, organizasyonlar için yapılan anlaşmalar doğrultusundaki garanti ücreti kapsadığı ifade edildi.

Beşiktaş Park

CİRO PAYIYLA 5 MİLYON DOLAR

Garanti kazancın yanı sıra anlaşmalarda Beşiktaş Kulübü'ne ayrılan ciro payı da bulunuyor. Söz konusu payın eklenmesiyle birlikte siyah-beyazlıların konserlerden elde ettiği toplam gelirin yaklaşık 5 milyon dolar (yaklaşık 230 milyon TL) seviyesine çıktığı belirtildi.

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