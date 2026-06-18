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Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı gelişmesi: Süper Lig'den yoğun ilgi
Beşiktaş'ta yeni sezonda Gökhan Sazdağı'nın kadroda düşünülmediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki sağ bek için gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.
Özetle DinleBeşiktaş'ta Gökhan Sazdağı gelişmesi: Süper Lig'de...
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Spor 11 dk önce
Beşiktaş'ta Önder Özen'in futbol direktörlüğüne ve Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından kadro planlaması kapsamında Gökhan Sazdağı'nın yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtildi.
- Vincenzo Italiano, Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
- Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'ya gelen tekliflerde deneyimli sağ beke ayrılık için kolaylık sağlayacak.
- Gökhan Sazdağı, Kayserispor'dan Eylül 2025'te 1,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi. 31 yaşındaki oyuncuya, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği iddia edildi.
- Sazdağı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 18 maçta 1395 dakika süre aldı.
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Beşiktaş'ta Önder Özen'in futbol direktörlüğüne, Vincenzo Italiano'nun da teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kadro planlaması şekillenmeye başladı.
SÜPER LİG'DEN 3 TALİP
İtalyan teknik adam, Gökhan Sazdağı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği deneyimli sağ beke gelecek tekliflerde ayrılık için kolaylık sağlayacak.
Kayserispor'dan Eylül 2025'te 1,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 18 maçta 1395 dakika süre buldu.
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