Anlaşma yakın: Beşiktaş'tan ayrılıyor, eski takımına dönüyor
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlılar ile 30 Haziran'da son erecek sözleşmesi uzatılmayan Salih Uçan için eski takımı devreye girdi.
- Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Salih Uçan ile transfer görüşmesi yaptı.
- Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Salih Uçan için teknik direktör Joao Pereira yönetime rapor verdi.
- Alanyaspor'un 32 yaşındaki orta saha ile kısa sürede anlaşması bekleniyor.
- Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maçta gol atamadı.
- Futbolcunun Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansı bulunuyor.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Süper Lig ekibi Alanyaspor, eski oyuncusu Salih Uçan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deneyimli futbolcuyla transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
PEREIRA'DAN SALİH UÇAN RAPORU
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanan Salih Uçan'ın yerli rotasyona önemli katkı sağlayacağını düşünen Portekizli teknik direktör Joao Pereira, yönetime bu transferin yapılması yönünde rapor verdi.
Alanyaspor kurmaylarının, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 2019-2020 sezonunda turuncu-yeşilli formayı giyen 32 yaşındaki orta saha ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.
23 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan Salih Uçan, skor katkısı üretemedi. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.