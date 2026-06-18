Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlılar ile 30 Haziran'da son erecek sözleşmesi uzatılmayan Salih Uçan için eski takımı devreye girdi.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Süper Lig ekibi Alanyaspor, eski oyuncusu Salih Uçan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deneyimli futbolcuyla transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Salih Uçan, 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

PEREIRA'DAN SALİH UÇAN RAPORU

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanan Salih Uçan'ın yerli rotasyona önemli katkı sağlayacağını düşünen Portekizli teknik direktör Joao Pereira, yönetime bu transferin yapılması yönünde rapor verdi.

Alanyaspor kurmaylarının, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 2019-2020 sezonunda turuncu-yeşilli formayı giyen 32 yaşındaki orta saha ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira

23 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan Salih Uçan, skor katkısı üretemedi. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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