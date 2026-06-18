Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kaleci ve sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündeminde Andre Onana, Bayern Münih'in file bekçisi Alexander Nübel ve Monaco'nun genç sol beki Kassoum Ouattara bulunuyor.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken kaleci takviyesi için tanıdık bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, geçen sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Andre Onana’yı listesine aldı. Bonservisi Manchester United’da olan Kamerunlu Millî futbolcu için kulüpler arası nezaket çerçevesinde öncelikle Trabzonspor’un görüşmeleri bekleniyor. Bordo mavililer eğer İngiliz ekibiyle anlaşamazsa Beşiktaş devreye girecek. Onana’nın durumu şu anda yakından takip ediliyor.

NÜBEL DE LİSTEDE

Kaleci adaylarından biri de Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel. Geçen sezonu Stuttgart’ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Sol bek transferi için de gözler Kassoum Ouattara’ya çevrilmiş durumda. Siyah beyazlılar, Monaco’nun 21 yaşındaki sol beki için resmî temaslara başladı. Fransız ekibi 12 milyon avro bonservis bedeli talep ederken, siyah-beyazlılar ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine duruyor.

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