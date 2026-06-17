Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini başarıyla tamamladığını ve 2025/26 sezonu itibarıyla finansal ve operasyonel kısıtlamaların sona erdiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, UEFA ile yürütülen finansal kontrol süreci kapsamında imzalanan Uzlaşma Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerin başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) ile 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan anlaşmanın 2021/22 ile 2025/26 sezonları arasındaki dönemi kapsadığı hatırlatıldı. Kulübün belirlenen süre içinde temel yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sürecin başarıyla tamamlandığının UEFA tarafından resmen tebliğ edildiği ifade edildi.

Açıklamada, 2025/26 sezonu itibarıyla kulüp üzerindeki tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamaların sona erdiği vurgulandı.

UEFA’nın kararının, Beşiktaş’ın finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların olumlu karşılık bulduğunu gösterdiği belirtilirken, bu gelişmenin kulübün kurumsal yapısının güçlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

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