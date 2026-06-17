Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile eşleşti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Midtjylland ile karşılaşacak. Futbol Direktörü Önder Özen, oyunculara ve teknik direktör Vincenzo Italiano'ya güvendiğini vurgularken; başarı için hazırlıkların önemine dikkat çekti.

"ZORLU KURA"

HT Spor'da canlı yayında konuşan Özen, "En mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz şekilde Aarhus'a kaptırdılar. Tanıdığımız oyuncular var. Çok çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı da var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur. Analiz edeceğiz. Analizi çok zor olacak bir ekip değil. Çok sayıda materyal bıraktılar, Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz, tanımak yetmiyor iyi karşılık vermek gerekiyor. Umarım iyi karşılık veririz" dedi.

Başkan Serdal Adalı - Önder Özen

"OYUNCULAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Beşiktaş Futbol Direktörü, "Öyle veya böyle direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir ekibin spotunu alma şansına sahibiz. Alabiliriz bunu, kazanırsak onların spotunu alacağız. Bir sonraki kura biraz daha kolay olabilir. Play-off tarafı, çok sert ekiplerin olduğu, kupanın favorisi gösterdiğim Braga'nın da olduğu yere gidebiliriz. İki tane zorlu, bir tane görece daha az zorlu ekiple oynayacaktık. Birincisi geldi. Kim gelirse gelsin aynı hikaye olacaktı. Play-off'ta en zorlu ekipler gelecek. Şans olarak da, şanssızlık olarak da değerlendirilebilir. Biz ne söylersek söyleyelim, kramponu bağlayan futbolcular, eşofmanı giyen teknik direktörler belirleyici olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde 2 defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, 2 defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano

"BEŞİKTAŞ'IN İSMİNE GÜVENİYORUM"

Önder Özen, "Şunun farkındayız; geçtiğimiz sezon eylül ayına bir şey bırakmadık. Ağustosun son akşamı ya da eylülün ilk akşamı Konferans'tan elendik ve elde avuçta bir şey kalmamıştı. Her şeyin başlayacağı bir yer var ya da döngü devam edecek. Döngüyü kırmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da antrenör ekibi de farkında. Döngünün kırılması gerekiyor. Mutlaka Avrupa'da yarışma hayalimiz hedefimiz var, Konferans Ligi olursa finale gitmek isteriz. Beşiktaş ölçeğinde bir ekip sadece kendi yerel ligindeki rekabetle yetinmemeli, Avrupa'da maçlar kazanmalı, gidebileceği yere maksimum gitmeli, rekabet gücünü göstermeli. Beşiktaş rekabetten yükselir. Rekabet edemediği yerde bu döngünün içine girer. Bu turları mutlaka geçmeliyiz. Oyuncuların tamamına, gelecek oyunculara, antrenör ekibine, Beşiktaş'ın ismine güveniyorum. Ne olur, bekleyelim 23 Temmuz akşamını görelim" sözlerini sarf etti.

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