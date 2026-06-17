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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme eşleşmeleri: İşte Beşiktaş'ın rakibi...
Avrupa kupalarında kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turundaki rakibinin belli olmasının ardından bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi de netlik kazandı.
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Spor 1 dk önce
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu.
- UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ikinci eleme turunda mücadele edecek.
- Siyah-beyazlı takımın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.
- Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile mücadele edecek.
- Müsabakalar 23 Temmuz ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ikinci eleme turunda mücadele edecek. Siyah-beyazlıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kurayla belli oldu.
RAKİP DANİMARKA'DAN
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile mücadele edecek.
İLK MAÇ DOLMABAHÇE'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci eleme turu müsabakaları, 23 Temmuz ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, ilk maça TÜPRAŞ Stadyumu'nda taraftarı önünde çıkacak.
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Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu eşleşmeleri: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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