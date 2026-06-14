Beşiktaş yönetimi kaleci Ersin’i elde tutmak istiyor. 1 numara olarak yabancı kaleci düşünen siyah beyazlılar, yedek eldivenliğe 25 yaşındaki ismi düşünüyor. Sözleşmesi bitecek Ersin ise birinci kaleci olabileceği bir kulüp bakıyor.

Kara Kartal’da kaleci bilinmezliği devam ediyor. Hem de sadece bir kaleci olarak değil iki kaleci olarak. Beşiktaş’ta geçen sezon istikrarsız bir gidişat sergileyen ve zaman zaman taraftarın hedefi olan Ersin Destanoğlu’nun mukavelesi 30 Haziran’da bitiyor. 25 yaşındaki eldiven boşa çıkıyor. Şu ana kadar Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir anlaşma sağlanamadı ancak gelinen noktada Ersin’in yuvada kalma ihtimali belirdi. Sebebi de kontenjan problemi ve kolay kaleci bulunamaması.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu elde tutmak istiyor

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Teknik direktörlüğü Vincenzo İtaliano’yu getiren Kartal’da öncelik yabancı kaleci. 1 numara olarak arayışlar devam ediyor. Camiayı bilmesi sebebiyle ve yabancı kontenjanına ikinci bir kaleci için yer açılamayacak olmasından dolayı Ersin Destanoğlu ile yola devam edilmesi düşünülüyor. Fakat Ersin’in planı ise 1 numara olarak görev yapacağı bir kulübe gitmek. Ki Ersin’i isteyen takımlar arasında Göztepe ve Club Brugge gibi kulüpler var. Bu sebeple belirsizlik sürüyor.

JÖRGENSEN SATIŞ LİSTESİNDE

Devre arasınada gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Chelsea’nin Danimarkalı eldiveni Filip Jörgensen satışa çıkarıldı. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki eldivenden beklentisi en az 15 milyon avro.

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