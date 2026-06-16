Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano'nun, Slovakya kampı kadrosu netleşiyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren 3 futbolcunun, kafileye dahil edilmesi beklenmiyor. Sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek siyah-beyazlılar, 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılarda 2026-2027 sezonu için kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirildiği Beşiktaş, yurt dışı kampı öncesinde bazı futbolcularla ilgili kararını verdi.

Vincenzo Italiano

ÜÇ YABANCIYA VEDA

TRT Spor'da yer alan habere göre; teknik heyet ve futbol yapılanmasının yaptığı değerlendirme sonucu Joao Mario (AEK'dan kiradan döndü), Moatasem Al-Musrati (Verona'dan kiradan döndü) ve Jean Onana'nın (Genoa'dan kiradan döndü), kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Moatasem Al-Musrati

Yönetimin, oyuncuların temsilcileriyle görüşerek "kendilerine takım bulmaları" yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Joao Mario

SEMİH KILIÇSOY KADRODA

Beşiktaş’ta sadece yabancı oyuncularla ilgili değil, bazı yerli futbolcularla ilgili de kararlar alındı. Geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı isimlerin de Slovakya kampında yer almayacağı ve bu oyuncuların durumlarının ayrıca değerlendirileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari’de kiralık olarak geçiren Semih Kılıçsoy ise kamp kadrosunda olacak.

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