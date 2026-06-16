Takımın başına Vincenzo İtaliano’nun gelmesiyle önümüzdeki sezon kaliteli bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticileri büyük balık peşinde. Siyah beyazlı yönetim Arsenal’e Trossard için 20 milyon avroluk teklif yapacak.

İtalyan çalıştırıcının onayıyla Arsenal’den Leandro Trossard için büyük bir uğraş veriliyor. Premier Lig’i geçen sezon şampiyon bitiren Arsenal’de 21 maça on birde başlayan ve altı gol beş asistlik katkı veren Trossard için ilk etapta 20 milyon avroluk teklif hazırlığı olduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ

Yönetimin önümüzdeki günlerde teklifini ileteceği ve Trossard’a da yıllık 7-8 milyon avro garanti ücret önerileceği belirtildi. Çok yönlü futbolu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkatleri çeken Trossard her iki kanatta oynayabildiği gibi forvet arkası ve gerektiğinde yalancı 9 da oynayabiliyor. 31 yaşındaki futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor ve ceza sahası içinde çok etkili. Asist ve pas kalitesi üst düzey olan Trossard taraftarı heyecanlandıracak bir isim.

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