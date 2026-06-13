Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı: Cerny Ada’ya, Ndidi Körfez’e gidiyor
Beşiktaş'ta geleceği tartışılan oyunculardan Vaclav Cerny Ada’ya, Ndidi ise Körfez’e rotayı kırdı.
- Geleceği tartışılan Vaclav Cerny'nin, eski kulübü Glasgow Rangers'a kiralanabileceği belirtildi.
- Beşiktaş öncesinde Rangers'ta forma giyen Cerny'nin ayrılma kararı aldığı ifade edildi.
- Büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Wilfried Ndidi için Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi.
- Ndidi için 10 milyon avro bonservis bedeli belirlendi.
Beşiktaş yönetimi bir taraftan takviyeler için çalışırken, diğer taraftan da takımda kalması istenmeyenleri en iyi fiyata elinden çıkarmak için uğraşıyor. Beşiktaş’ta geleceği tartışılan isimlerden biri olan Vaclav Cerny, Sergen Yalçın döneminde yedek kulübesine çekilmiş bu yüzden de ayrılığı kafasına koymuştu. Çekyalı oyuncunun Beşiktaş öncesinde kiralık olarak forma giydiği Glasgow Rangers’a gidebileceği belirtildi. İskoç ekibi de eski oyuncusunu istiyor.
EuroCup'ta mücadele edecek takımlar duyuruldu
NDİDİ 10 MİLYON AVRO
Beşiktaş ile 2028’e kadar sözleşmesi olan Cerny, siyah beyazlı formayla geçen sezon 2.008 dakika sahada kalırken 5 gol attı, 8 asist yaptı. Oyuncunun Rangers’a kiralık olarak gönderilebileceği belirtildi. Büyük umutlarla alınan ancak hayal kırıklığından öteye geçemeyen isimlerden birisi olan Wilfried Ndidi’ye ise Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. 8 milyon avroya Leicester’dan alınan Ndidi için yönetim 10 milyon avroluk bonservis bedeli belirledi.