Beşiktaş, Ndidi’nin alternatifini Serie A buldu. Vincenzo İtaliano, son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina’da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Rolando Mandragora’yı önerdi.

MURAD TAMER - Beşiktaş, transfer piyasasında hareketli günlerden geçerken, takımın orta sahadaki dinamosu Wilfred Ndidi’ye Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler siyah beyazlı yönetimi erken önlem almaya zorladı. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılma ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi üzerine, yönetim ön libero arayışlarına başladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina’da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Rolando Mandragora’yı önerdi.

Rolando Mandragora

TECRÜBESİ YÜKSEK

İtalyan kulübüyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun güncel durumu ile transfer şartları hakkında bilgi talep edildi. Fiorentina cephesinden gelen ilk geri dönüşlerde, İtalyan futbolcu için kapının 10 milyon avro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle açılabileceği Beşiktaş yönetimine iletildi. İlerleyen günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaşması ve tarafların anlaşması bekleniyor. Mandragora, oyun zekâsı, defansif sertliği ve tecrübesiyle siyah beyazlılar için güçlü adaylardan biri durumunda.

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