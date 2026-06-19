Premier Lig 2026-2027 fikstürü: Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine ilk hafta zor rakip
İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Championship play-off mücadelesinde Millwall ve Midlesbrough'yu yerenek, Premier Lig'e yükselma başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.
- Premier Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk maçı, 21 Ağustos Cuma günü Arsenal ile Coventry City arasında Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
- Hull City, sezonun ilk maçında Manchester United'ı ağırlayacak.
- Pep Guardiola'sız çıkacak Manchester City, ilk karşılaşmasında Bournemouth ile sahasında mücadele edecek.
- Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Newcastle United'a konuk olacak.
- Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak diğer maçlar arasında Brentford - Tottenham, Everton - Crystal Palace, Ipswich Town - Sunderland, Nottingham Forest - Leeds United, Brighton & Hove Albion - Aston Villa ve Fulham - Chelsea bulunuyor.
Premier Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk maçı, son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu’nda oynanacak.
HULL CITY'NİN KONUĞU MACHESTER UNITED
Türk iş adamı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, sezonun ilk maçında Manchester United'la (geçtiğimiz sezonu 3'üncü bitirdi) sahasında karşılaşacak. Ipswich Town ise Sunderland’i konuk edecek.
GUARDIOLA'SIZ İLK MAÇ
Şampiyonluk favorilerden Manchester City, Pep Guardiola’sız çıkacağı ilk karşılaşmada Bournemouth ile sahasında kozlarını paylaşacak. Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise Newcastle United’a konuk olacak.
PREMIER LİG YENİ SEZON İLK HAFTA PROGRAMI
21 Ağustos Cuma
Arsenal - Coventry City
22 Ağustos Cumartesi
Brentford - Tottenham
Everton - Crystal Palace
Hull City - Manchester United
Ipswich Town - Sunderland
Nottingham Forest - Leeds United
23 Ağustos Pazar
Brighton & Hove Albion - Aston Villa
Manchester City - Bournemouth
Newcastle United - Liverpool
24 Ağustos Pazartesi
Fulham - Chelsea