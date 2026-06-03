Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Türk iş adamının davetiyle Antalya’da ağırlanıyor.

İngiliz kulübü Hull City’nin Championship play-off'ları sonucu Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kutlamalar, bu defa Antalya’ya taşındı.

Hull City’e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere’den Türkiye’ye gelen taraftarlar, Kemer’de bir otelde konaklayarak, Akdeniz’in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor.

200 Hull City taraftarı, Antalya Kamer'de tatil yapacak.

İngiltere ile Türkiye arasında spor ve kültür elçiliği üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

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