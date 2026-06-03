İhlas Haber Ajansı
Hull City taraftarına jest: Acun Ilıcalı, İngilizleri bu yıl da Türkiye’de ağırlıyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Türk iş adamının davetiyle Antalya’da ağırlanıyor.
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Spor 1 dk önce
Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi kutlamaları, bu defa Türkiye'ye taşındı.
- Hull City taraftarları, kaplan logolu özel tasarımlı bir uçakla İngiltere'den Türkiye'ye geldi.
- Taraftarlar, Antalya Kemer'deki bir otelde konaklayarak Akdeniz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.
- Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye'nin güzellikleriyle buluşturdu.
İngiliz kulübü Hull City’nin Championship play-off'ları sonucu Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kutlamalar, bu defa Antalya’ya taşındı.
Hull City’e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere’den Türkiye’ye gelen taraftarlar, Kemer’de bir otelde konaklayarak, Akdeniz’in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor.
İngiltere ile Türkiye arasında spor ve kültür elçiliği üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.
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