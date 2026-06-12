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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı makamında kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, TV kanalı sahibi ve Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı makamında k...
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Spor az önce
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.
- Ilıcalı, Cumhurbaşlanı Erdoğan ile görüşmesinde Hull City'nin Premier Lig'e yükselme sürecinin detaylarını anlattı.
- Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisinden onur duyduğunu belirtti.
- Ilıcalı, gelecekte yeni başarıları Erdoğan ile paylaşma dileğinde bulundu.
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Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmede Ilıcalı, İngiliz kulübünün Premier Lig’e yükselme sürecindeki detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.
"İLGİSİ BENİ ÇOK ONURLANDIRDI"
57 yaşındaki iş adamı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder.
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