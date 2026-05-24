İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki kritik karşılaşmada Middlesbrough'yu 1-0 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi başardı. İngiliz ekibinin bu üst lige çıkış başarısı, resmi sözleşmelerdeki özel maddeler gereği Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'a da ek gelir sağlayacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 2024'DE HULL CITY'E KATILMIŞTI

Hull City'nin elde ettiği bu başarı, Şubat 2024'te gerçekleştirilen Abdülkadir Ömür transferindeki bonus maddesini aktif hale getirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, kış transfer döneminde 24 yaşındaki milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmıştı. Taraflar arasında o dönem imzalanan sözleşmeye göre, transferin temel bonservis bedeli 5 milyon euro olarak belirlenmişti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİNDE PREMİER LİG BONUSU

Transfer anlaşmasında yer alan en önemli detaylardan biri, Hull City'nin İngiltere Premier Lig'e çıkması durumunda devreye girecek olan bonus ödemesiydi. Hull City'nin Middlesbrough'yu 1-0 yenip Premier Lig biletini resmen almasının ardından, sözleşmedeki bu şart yerine gelmiş oldu.

Bu gelişme doğrultusunda Hull City, Trabzonspor Kulübü'ne 2.5 milyon euro tutarında olan Premier Lig'e yükselme bonusu ödemesi yapacak.

