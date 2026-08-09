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Spor

NBA efsanesi Don Nelson hayatını kaybetti

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NBA efsanesi Don Nelson hayatını kaybetti

NBA tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci başantrenörü Don Nelson, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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NBA tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci başantrenörü Don Nelson, 86 yaşında hayatını kaybetti.

5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

NBA'in açıklamasında, 5 kez şampiyonluk yaşadığı basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen ABD'li çalıştırıcı Nelson'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Boston Celtics formasıyla 1966, 1968, 1969, 1974 ve 1976'da olmak üzere 5 defa NBA şampiyonluğuna ulaşan Nelson, 1976-2010 yıllarında başantrenörlük görevinde bulundu.

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3 KEZ YILIN BAŞANTRENÖRÜ SEÇİLDİ

Kariyerinde Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks'i çalıştıran Nelson, NBA'de 3 kez yılın başantrenörü seçildi.

Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Nelson, bin 335 galibiyetle Gregg Popovich'in ardından NBA normal sezonlarında en fazla maç kazanan ikinci başantrenör ünvanını elinde bulunduruyordu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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