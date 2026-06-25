AYT Matematik testindeki 23 numaralı türev sorusu, eğitim dünyasında tartışmaya neden oldu. ÖSYM sorunun doğru cevabını “C” olarak açıklarken, bazı matematikçiler “A” şıkkının doğru olması gerektiğini savunuyor.

YKS soru kitapçıklarının yayımlanmasıyla birlikte, AYT Matematik testindeki 23 numaralı türev sorusu eğitim dünyasını ikiye böldü.

$[0,4]$ aralığında tek kökü olan bir fonksiyon grafik sorusu, ÖSYM tarafından “C) I ve III” olarak ilan edilmesine rağmen, birçok matematikçi doğru cevabın “A) Yalnız I” olması gerektiğini savunuyor. Eğitimcileri karşı karşıya getiren integral ve alan hesabı tartışmasının tarafları ise şu tezleri öne sürüyor:

Eğitimciler ikiye bölündü: Tartışmalı soru ÖSYM’nin masasında

“Cevap C” diyenler: Fonksiyonun $f(3)<0$ ve $f(4)>0$ şartları gereği $(3,4)$ aralığında mutlak bir kökü olduğunu; $(1,2)$ aralığında ise ekseni kesme ihtimalinin bulunduğunu belirterek iki aralığı da kabul ediyor.

Eğitimciler ikiye bölündü: Tartışmalı soru ÖSYM’nin masasında

"Cevap A” diyenler: Türev eğrisinin altında kalan alanlar (integral) hesaplandığında, fonksiyonun $(3,4)$ aralığına gelmeden çoktan eksenin üstüne çıkmış olması gerektiğini, dolayısıyla tek kökün sadece $(1,2)$ aralığında olabileceğini iddia ediyor.

Edindiğimiz bilgilere göre ÖSYM ekipleri, tartışmalı soruyla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve araştırmaların ardından nihai tespitlerini yapacak.

Soruya itiraz eden eğitimcilerin ise argümanlarını içeren açıklayıcı bir metni ÖSYM’ye gönderdikleri öğrenildi.



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