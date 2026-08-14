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Spor

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı açıklandı: Salih Uçan, Süper Lig'de kaldı

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 5 sezonun ardından Beşiktaş'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde bulunan deneyimli oyuncu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 136 maça çıktı ve 10 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
Başlık ResmiSalih Uçan, Beşiktaş formasıyla 136 maça çıktı ve 10 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer paylaşımında, "Salih Uçan, Gençlerbirliği’mizde! Kırmızı-karalarımız, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile anlaştı. Transfer çalışmalarına hız veren ekibimiz, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan’ı kadrosuna kattı. Kırmızı-karalarımız, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Salih Uçan’a 'ailemize hoş geldin' diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz." mesajı yer aldı.

Futbol kariyerinde Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta mücadele eden 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yaptı.

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