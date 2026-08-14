Diyarbakır'da feci kaza: Minibüs traktöre çarptı, ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, I.U. idaresindeki minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde N.B. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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