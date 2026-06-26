"O densizleri en kısa zamanda burada görmek istiyorum!.."

"Bütün aile efradımızla yüksek iradenize amadeyiz. Doğan Bey’imiz seher vaktinde verdiğiniz emir mucibince helâlleşerek sefere çıktı Sultan’ım."

Müfteriler kaçarken, bizler emekliyoruz,

Yiğit ruhu arıyor, yiğitler bekliyoruz!

Padişah, mesuliyetsiz hayatın hayvanlara, ölülere yakışacağını, tebaanın, sultana ve emirlerine uyması gerektiğinin lüzum ve ehemmiyetini, tarihten örnekler göstererek anlattı. Âyet-i kerime, hadîs-i şerifler okudu, mânâlandırdı. Kulların, padişaha ve davetine icabet etmemelerinin küfre düşmeye sebep olabileceğini, üzerine basarak izah edip açıkladı.

Haklı bir gazabın neticesinde, sert bir bakışla, uzun kara kirpikli, iri şahane gözlerini, boynu bükük Süleyman Çelebi’ye dikti. Bu bakışta sevgi, şefkat ve sağlam bir iradenin kıvılcımları saçılıyordu. Süleyman Çelebi, alevler içinde tutuşan bir çıra gibi yanıyor, kıvranıyordu. Acıyla;

- Boynumuz kıldan incedir Padişahım!..

Dedi. Bir adım öne çıktı.

- Bütün aile efradımızla yüksek iradenize amadeyiz. Doğan Bey’imiz seher vaktinde verdiğiniz emir mucibince helâlleşerek sefere çıktı Sultan’ım.

Gazi Evrenos Paşa bir adım ileri çıkarak zat-ı şahanelerinden söz istedi.

- Efendim bu hadisenin devamı mahiyetinde bir iz peşinde Doğan Bey’imiz. Bugün olanları bildirir, vakit kaybetmeden lazım gelen tedbirleri alırız bi-iznillah-i teâlâ. Hünkârım, efendimiz müsterih olunuz.

Deyip ilk yerine çekildi.

- !!!

Yıldırım Han’ın soluk çehresi değişti. Ellerini ovuşturdu. Tahtın etrafında döndü. Gözlerini kıstı.

- En kısa zamanda bu densizleri burada görmek istiyorum!..

Diye gürledi.

İşlemeli kapının her iki yanında bir gölge gibi, bekleşen hademe ve teşrifatçılar ayaklarının ucuna basarak, ses çıkarmadan hareketlendi. Sert adımlarla ilerleyen sultan, göz açıp kapamadan dışarı çıktı.

Ak mermerden yontulmuş nebatat kabartmalarının süslediği merdivenlerden çıkarak, hareme doğru yürüdü.

Padişahı takip eden saraylı, basamaklardaki ıslaklığı görünce, şaşırdı, gözleri büyüdü. Sultan’ın kapıdan geçip gidişine ve yerlerdeki damlalara korkuyla bakakaldı. Avluda uzaklaşan adımları işitirken;

- Yıldırım Han ağlıyor!.. Dedi.

Üç beş kuruş pula nasıl satıldın?

Nerde kemik varsa ona atıldın,

Gidip soysuzlara hemen katıldın,

Osmanlıya söven, bir hain oldun?

Çok fitne çıkardın, ortamı gerdin,

Kötüleri övdün, iyiyi yerdin,

Dünya için gidip dinini verdin,

Mertlik bekliyorduk, sen namert oldun,

Niçin namertler övüyor seni?

Kanı bozuk olan seviyor seni,

Mikrop bulaştırman değildir yeni

Şifa olur sandık, bize dert oldun?

Salih insanlara çok çamur attın,

Çamurun içine kendin de battın,

Dehşet saçtın hem de yara kanattın,

Yıldırım Hakan’ın hedefi oldun!

***

Padişahlarının istirahate çekilmesinden sonra bir müddet daha müşavere ettiler. Vakit kaybetmeden Beyazıd Paşa bir kâğıt, divit istedi. Sultanın yüksek iradelerini, yapılabilecek işleri, ipuçlarını, mahzurlu kişi ve aileleri, onların nerede, nasıl bulabileceğini, şekil ve şemaillerini, tasvir etti. Şek ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde detaylı bir şekilde yazdı. DEVAMI YARIN

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