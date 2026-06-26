İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıkarken şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden çalışmalar sonucunda 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erhan Karaalın aracına takip cihazını araca takan kişi belli oldu! Görüntüler ortaya çıktı

ARACINA TAKİP CİHAZINI BÖYLE TAKMIŞLAR

Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin önce aracın bulunduğu sokakta etrafı gözlemlediği, ardından eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazı taktığı görüldü. Kişinin takip cihazını takmadan önce bir araca bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Erhan Karaalın aracına takip cihazını araca takan kişi belli oldu! Görüntüler ortaya çıktı

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