Erhan Karaal'ın aracına takip cihazını takan kişi, eski İBB çalışanıymış! Görüntüler ortaya çıktı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıkarken şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu öğrenildi.
- İlk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Devam eden çalışmalarda 10 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
- Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Görüntülerde, eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin araca takip cihazı taktığı anlar yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Devam eden çalışmalar sonucunda 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ARACINA TAKİP CİHAZINI BÖYLE TAKMIŞLAR
Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin önce aracın bulunduğu sokakta etrafı gözlemlediği, ardından eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazı taktığı görüldü. Kişinin takip cihazını takmadan önce bir araca bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.