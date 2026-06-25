Beşiktaş, Alman kaleci için büyüklerle kapışıyor. Nübel’in kararında belirleyici unsur, Avrupa devlerinin Beşiktaş’ın teklif seviyesine çıkıp çıkmayacağı olacak.

MURAD TAMER - Bayern Münih’in planlarında yer almayan Alexander Nübel için transfer yarışı hız kazandı. Beşiktaş’ın kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Alman file bekçisinin geleceği, Avrupa’nın dev kulüplerinden yapılacak tekliflere göre şekillenecek. Siyah beyazlı yönetim, 29 yaşındaki kaleciye yıllık 5 milyon avrodan 4 yıllık sözleşmenin yanı sıra imza parası da içeren ciddi bir teklif sundu.

TEKLİFLERİ BEKLİYOR

En güçlü teklif Beşiktaş’tan ama Nübel’in kariyerine Avrupa’nın üst düzey kulüplerinden birinde devam etme isteği bulunuyor. Manchester City ve Arsenal’in oyuncu için nabız yokladığı belirtilirken, bu kulüplerin tecrübeli ismi ikinci kaleci rolü için düşündüğü ifade ediliyor. Nübel’in kararında belirleyici unsur, Avrupa devlerinin Beşiktaş’ın teklif seviyesine çıkıp çıkmayacağı olacak.

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