SEZER DOĞRU
Ahlaksız gösteri! İki Müslüman ülkenin maçında LGBT programı
Dünya futbolunun patronu FIFA, onlarca maç arasından iki Müslüman ülke Mısır ile İran arasındaki karşılaşmayı LGBT sapkınlığının propagandasını yapmak için seçti. İki ülke halkı kirli kumpasa isyan etti.
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Spor az önce
2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin Seattle şehrinde düzenlenecek LGBT onur yürüyüşlerinin, Mısır-İran maçında da serbest olacağı ve FIFA'nın bu etkinliğe izin vereceği bildirildi.
- Seattle'da düzenlenecek LGBT onur yürüyüşlerinin Mısır-İran maçında da serbest olacağı belirtildi.
- Mısır ve İran, aylar öncesinden bu konuda uyarılarda bulundu.
- FIFA, etkinliğe izin verileceğini ve taraftarların stada LGBT bayraklarıyla gelebileceğini açıkladı.
- Mısır ve İran'ın kültürel ve dini hassasiyetlere dayanan itirazları FIFA tarafından görmezden gelindi.
Birçok skandalla gündemden düşmeyen 2026 Dünya Kupası, bir başka rezalete daha ev sahipliği yapıyor.
UYARILARA RAĞMEN
ABD’nin Seattle şehrinde, her yıl haziran ayının sonunda LGBT’li bireylerin düzenlediği ‘onur yürüyüşlerinin’ kupada iki Müslüman ülkeyi karşı karşıya getiren Mısır-İran maçında da serbest olacağı belirtildi.
Her iki ülkenin aylar öncesinden uyarılarda bulunmasına rağmen FIFA etkinliğe izin verileceğini ve taraftarların stada LGBT bayraklarıyla gelebileceğini açıkladı.
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