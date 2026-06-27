Dünya futbolunun patronu FIFA, onlarca maç arasından iki Müslüman ülke Mısır ile İran arasındaki karşılaşmayı LGBT sapkınlığının propagandasını yapmak için seçti. İki ülke halkı kirli kumpasa isyan etti.

Birçok skandalla gündemden düşmeyen 2026 Dünya Kupası, bir başka rezalete daha ev sahipliği yapıyor.

Ahlaksız gösteri! İki Müslüman ülkenin maçında LGBT programı

UYARILARA RAĞMEN

ABD’nin Seattle şehrinde, her yıl haziran ayının sonunda LGBT’li bireylerin düzenlediği ‘onur yürüyüşlerinin’ kupada iki Müslüman ülkeyi karşı karşıya getiren Mısır-İran maçında da serbest olacağı belirtildi.

Ahlaksız gösteri! İki Müslüman ülkenin maçında LGBT programı

Her iki ülkenin aylar öncesinden uyarılarda bulunmasına rağmen FIFA etkinliğe izin verileceğini ve taraftarların stada LGBT bayraklarıyla gelebileceğini açıkladı.

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Mısır ve İran’ın kültürel ve dini hassasiyetlere dayanan itirazları FIFA tarafından görmezden gelindi.

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