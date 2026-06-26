Milli Takımlar düzeyinde en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları oynanıyor. Turnuvada 6 grup mücadelesi tamamlanırken, son 32 turundaki 3 eşleşme daha belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ediyor. Takımlar, gruplarındaki son maçlara çıkarken, son 32 turu için eşleşmeler netlik kazanmaya başladı.

Son 32 turunun ilk eşleşmesi Güney Afrika-Kanada olmuştu. A Milli Futbol Takımı'nın 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonucu veda ettiği turnuvada son oynanan karşılaşmalarla birlikte 3 eşleşme daha netlik kazandı.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

2026 Dünya Kupası'nda kesinleşen eşlemeler şöyle:

Güney Afrika-Kanada

Hollanda-Fas

ABD-Bosna Hersek

Brezilya-Japonya

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