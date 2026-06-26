GÖKHAN KARATAŞ
2026 Dünya Kupası son 32 turunda 3 eşleşme daha netleşti
Milli Takımlar düzeyinde en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda grup etabının son maçları oynanıyor. Turnuvada 6 grup mücadelesi tamamlanırken, son 32 turundaki 3 eşleşme daha belli oldu.
Özetle Dinle2026 Dünya Kupası son 32 turunda 3 eşleşme daha ne...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ederken; son 32 turu için bazı eşleşmeler netlik kazandı.
- 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapıyor.
- A Milli Futbol Takımı, turnuvadan elendi.
- Son 32 turu için kesinleşen eşleşmeler Güney Afrika-Kanada, Hollanda-Fas, ABD-Bosna Hersek ve Brezilya-Japonya oldu.
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ediyor. Takımlar, gruplarındaki son maçlara çıkarken, son 32 turu için eşleşmeler netlik kazanmaya başladı.
Son 32 turunun ilk eşleşmesi Güney Afrika-Kanada olmuştu. A Milli Futbol Takımı'nın 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonucu veda ettiği turnuvada son oynanan karşılaşmalarla birlikte 3 eşleşme daha netlik kazandı.
2026 Dünya Kupası'nda kesinleşen eşlemeler şöyle:
Güney Afrika-Kanada
Hollanda-Fas
ABD-Bosna Hersek
Brezilya-Japonya
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