Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin, Los Angeles'ta 3-2 kazandığı ABD karşılaşmasını canlı yayında değerlendirdi. Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella hakkında sert eleştirilerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son haftasında A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaştı. Nihat Kahveci, Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı golle 3-2 kazanılan müsabakayı yorumladı.

Türkiye, 3 puan ve eksi 2 averajla D Grubu'nu son sırada tamamladı.

"BU KADAR İNAT TEKNİK ADAM GÖRMEDİM"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik, yarın yollarım. Ben bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada bir şey oldu hocaya, bu kadarı değildi. Yarın yollarım, yarın yollarım! Hak ediyor. Hâlâ laf sokuyor " ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci

"KAZANDI, İNSANLARA LAF SÖYLEMESİN"

Canlı yayında ateş püsküren eski futbolcu, "İstatistikler, istatistikler... Fatih Terim hoca bunu dedi, bunu dedi... Onu aradım bunu aramadım... Dünya Kupası'nı kazanırız, kazanmaya gidiyoruz... En karakterli jenerasyon... 62 şut attık... Kader kısmet, Allah nasip etmedi... Nedir bu kadar açıklama ya! Sizin düşmanınız yok ya bu ülkede! Sabah 4'te 5'te 6'da kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gidemediler! Yeter abi! Buradan girmesin bana. Yendiği maçtan sonra elini güçlü hissedip, insanlara laf söylemesin" değerlendirmesini yaptı.

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